Jak Kamhi son yolculuğuna uğurlandı Yahudi asıllı iş adamı Profilo Holding'in kurucusuydu
ABD'de 95 yaşında hayatını kaybeden Jak Kamhi için Neve Şalom Sinagogu'nda cenaze töreni düzenlendi. Kamhi'nin Türkiye'ye gömülme arzusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı ile yerine getirilmiş oldu.
Devlet üstün hizmet madalyası sahibi ünlü iş adamı Jak Kamhi, Amerika'da 95 yaşında yaşamını yitirmişti. Kamhi'nin cenazesi geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilmişti. Türk bayrağına sarılı cenazesi Beyoğlu'nda bulunan Neve Şalom Sinagogu'na getirilen Kamhi için burada cenaze töreni düzenledi. Cenaze töreni koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınırlı sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
18
Koronavirüs nedeniyle cenaze töreninde sınırlı sayıda katılımcının yer aldı.
28
Öte yandan cenazeye eski başbakanlardan Tansu Çiller de katıldı.
38
Jak Kamhi kimdir?
Jak Kamhi 13 Haziran 1925 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İş adamı Profilo Holding İcra Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Cefi Kamhi'nin babasıdır.
48