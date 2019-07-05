Jahoviç bu sezon iddialı! "Bu sene 19 golü geçmeye çalışacağım''

"Sergen hocanın oyun anlayışı bana çok uygun"

Jahovic, Malatyaspor'u tercih etmesinde 3 faktörün rol oynadığını ifade etti. Kulübün yapısının, Avrupa'da mücadele edecek olmasının ve Sergen Yalçın'ın takımın başında yer almasının kendisini Malatyaspor'a getirdiğini kaydeden Makedon futbolcu, ''Çünkü Sergen hocanın oyun anlayışı bana çok uygun. Sergen hocanın kariyerinden bahsetmeme gerek yok. O, Türkiye'nin efsanelerinden. Ofansif bir oyun anlayışına sahip. Bu da bana çok uyuyor. Geçen sene Konya'da da kendisiyle iyi anlaştık. Hem saha hem saha dışında çok iyi bir hoca'' diye konuştu.