Jackie Chan'den Coronavirüs ve karantina açıklaması hayranlarını korkuttu
Jackie Chan'in tüm dünyaya yayılmakta olan Coronavirüsü nedeniyle karantinaya alındığı iddiası asılsız çıktı. Chan, sosyal medya hesabından hayranlarına iyi olduğunu söyleyip, teşekkür etti.
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlik nedeniyle Coronavirüsü şüphesiyle karantinaya alındığı iddia edilen ünlü Hong Kong'lu oyuncu Jackie Chan'den haber geldi. Chan, sosyal medya hesabı Instagram'dan iyi olduğunu sevenleriyle paylaştı.
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Chan, paylaşımında şunları yazdı:
''Endişeleriniz için teşekkürler! Güvendeyim ve çok sağlıklıyım. Lütfen endişelenmeyin, karantinada değilim. Umarım herkes de güvenli ve sağlıklı kalır!''
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İddialara göre 65 yaşındaki başarılı oyuncunun yanı sıra eşi Joan Lin'in ve kayınvalidesinin de karantinaya alındığı söylenmişti.
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Coronavirüs nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanlayan bazı kaynaklar ünlü oyuncunun o etkinlikte değil bir başka etkinlikte olduğunu söylemişti.
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