İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

Geçtiğimiz akşam bir düğünde sahne alan sanatçı İzzet Yıldızhan verdiği kilolarla gündem oldu. 2 ayda sekiz kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan merak edilen diyet listesini paylaştı. Ünlü şarkıcı kiloları kadar düğünde giydiği iki farklı ceketle de dikkat çekti.