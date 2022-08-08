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İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan 2 ayda verdiği kiloyla gündem oldu. Son haliyle herkesi şaşırtan Yıldızhan diyet listesini sevenleriyle paylaştı.

İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

Geçtiğimiz akşam bir düğünde sahne alan sanatçı İzzet Yıldızhan verdiği kilolarla gündem oldu. 2 ayda sekiz kilo verdiğini açıklayan Yıldızhan merak edilen diyet listesini paylaştı. Ünlü şarkıcı kiloları kadar düğünde giydiği iki farklı ceketle de dikkat çekti.

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İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

Ünlü şarkıcı İzzet Yıldızhan, önceki akşam bir düğünde sahne aldı. Sahnede dolar yağmuruna tutulan Yıldızhan, üzerinde işleme olan beyaz ve siyah iki farklı ceket giydi.

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İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

Usta isim 2 ayda diyet listesine uyarak tam 8 kilo verdiğiniz açıkladı. Sahne sonrası gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Yıldızhan, "İki ayda tam 8 kilo verdim.

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İzzet Yıldızhan'ın son halini görenler şok geçirdi! Öyle bir kilo verdi ki formülü merak konusu oldu

"Sabahları 2 adet yumurta ve akşamları ise sadece balık ızgara yiyerek verdim." diye konuşarak kilo verme formülünü açıkladı.

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