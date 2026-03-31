İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı! 8 dakikalık sır çözüldü
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümü sonrası tutuklanan İzzet Yıldızhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Yıldızhan'ın Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun kaçırıldığı sırada 8 dakikalık sır telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu, Zuhal Kalaycıoğlu, Alaatin Kadayıfçıoğlu ve türkücü İzzet Yıldızhan da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan Yıldızhan'ın failin kaçırıldığı sırada 8 dakikalık sır telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Soruşturma dosyasına göre İzzet Yıldızhan’ın ifadesi ile deliller çelişti. Faili kaçıranlarla defalarca telefonla görüştüğü ortaya çıktı. İfadesine katil zanlısı Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu’nun çocuklarına kirvelik yaptığını ve köylüsü olduğunu söyleyerek başladı.
Yıldızhan ifadesinde, telefon görüşmelerini kabul etti ama kimseyi saklamadığını öne sürdü. Baba Bilal Kadayıfçıoğlu’nun kendisini arayarak oğlunu teslim edeceğini söyleyen Yıldızhan, “Ben de kendisine aynı yönde telkinlerde bulundum. Kimseyi saklamadım ve kaçmasına yardım etmedim. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıyım. Topluma örnek bir insanım. Burada bulunmak beni üzüyor. Suçlamaları kabul etmiyorum. Olayda ölen çocuğa da çok çok üzüldüm. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı” dedi.
İZZET YILDIZHAN'IN İFADESİYLE SAVCILIĞIN TESPİTLERİ ÇELİŞTİ
Soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre İzzet Yıldızhan, olayı öğrenince Ankara'dan İstanbul'a geldi. Verdiği ifadeyle savcılığın tespitleri çelişti. Savcılığın sevk yazısına göre Yıldızhan, katil zanlısını kaçıran kişi ile o gece defalarca görüntülü görüşme yaptı. Üstelik bu görüşmeler katil zanlısı kaçırıldığı esnadaydı.