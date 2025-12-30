İzzet Yıldızhan'dan nazar itirafı! Konser öncesi konuştu...

Ünlü türkücü, “Nazara çok inanıyorum. O yüzden çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemem. Çocuklarımı da zorunlu olmadıkça göz önüne çıkarmıyorum. Ne zaman paylaşsam mutlaka bir aksilik yaşanıyor” diyerek dikkat çekti.

Ünlü isimlerin sahne dışındaki alışkanlıkları her zaman merak konusu olurken, İzzet Yıldızhan’ın bu açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kimi ünlüler nazardan korunmak için paylaşımlarını sınırlandırırken, kimileri de günlük yaşamlarında benzer hassasiyetler gösterdiklerini dile getiriyor.