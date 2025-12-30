İzzet Yıldızhan'dan nazar itirafı! Konser öncesi konuştu...
Türk müziğinin sevilen isimlerinden İzzet Yıldızhan, sahnedeki güçlü yorumu kadar özel yaşamına dair samimi açıklamalarıyla da ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının ardından yılbaşı öncesi Kıbrıs’ta konser veren ünlü türkücü, bu kez nazar konusundaki hassasiyetiyle gündeme geldi.
Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak bir süre oksijen desteği alan Yıldızhan, sahne öncesi yaşadığı süreci anlattı. Sanatçılar için ses sağlığının hayati önem taşıdığını vurgulayan ünlü isim, “Boğazda kaşınma ya da akıntı başladığında şarkı söylemek neredeyse imkânsız hale geliyor. Böyle anlarda sürekli suyla boğazı temizlemek zorunda kalıyorum” ifadelerini kullandı.
Açıklamalarının devamında nazara olan inancını dile getiren Yıldızhan, sosyal medya paylaşımlarında neden bu kadar temkinli davrandığını da net sözlerle anlattı.
Ünlü türkücü, “Nazara çok inanıyorum. O yüzden çoğu zaman bindiğim arabayı bile paylaşmak istemem. Çocuklarımı da zorunlu olmadıkça göz önüne çıkarmıyorum. Ne zaman paylaşsam mutlaka bir aksilik yaşanıyor” diyerek dikkat çekti.
Ünlü isimlerin sahne dışındaki alışkanlıkları her zaman merak konusu olurken, İzzet Yıldızhan’ın bu açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Kimi ünlüler nazardan korunmak için paylaşımlarını sınırlandırırken, kimileri de günlük yaşamlarında benzer hassasiyetler gösterdiklerini dile getiriyor.