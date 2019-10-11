İzzet Yıldızhan'a eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi'den büyük darbe! Kızı bile bombaladı
İzzet Yıldızhan’ın 14 yaşındaki kızı S.Y.’nin annesi Gizem Şehnaz İzgi, ünlü türkücünün kızıyla yeteri kadar ilgilenmediği gerekçesiyle nafakanın arttırılması için dava açtı.
İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Rusça dil eğitmeni Gizem Şehnaz İzgi, evlilik dışı ilişki yaşadığı ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın 1785 lira nafaka ödediğini belirterek bu miktarın 10 bin liraya çıkarılmasını talep etti.
''Bana nafaka dışında para yatırmıyor'': Dün görülen ilk duruşmaya tanık olarak katılan S.Y., “Babam basına yaptığı açıklamada 9 çocuğuna aylık 100 bin lira para yatırdığını söylemiş. Bu doğru değil. Bana nafaka dışında başka para yatırmıyor. Kıyafetimi, okul paramı, sağlık sigortamı karşılamıyor” dedi.
Duruşma ertelendi: Mahkeme, İzzet Yıldızhan’ın tanıklarının dinlenmesi için duruşmayı erteledi.
İzzet Yıldızhan’ın çocuklarına ayda 100 bin lira harcadığı şeklindeki açıklamalarını hatırlatan Gizem Şehnaz İzgi, Şubat ayında yaptığı açıklamalarda kendi çocuğuna sadece ayda 1500 lira verdiğini, geçen sene çocuğunu senetle okul servisine yazdırabildiğini anlatmıştı.