İzzet Yıldızhan'a eski sevgilisi Gizem Şehnaz İzgi'den büyük darbe! Kızı bile bombaladı

''Bana nafaka dışında para yatırmıyor'': Dün görülen ilk duruşmaya tanık olarak katılan S.Y., “Babam basına yaptığı açıklamada 9 çocuğuna aylık 100 bin lira para yatırdığını söylemiş. Bu doğru değil. Bana nafaka dışında başka para yatırmıyor. Kıyafetimi, okul paramı, sağlık sigortamı karşılamıyor” dedi.