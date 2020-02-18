İzzet Yıldızhan Gaziantep'de sahne aldı! Paralar havada uçuştu
Gaziantep'de iki aileyi bir araya getiren düğünde sahne alan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın sahneye çıkmasıyla paralar adeta havada uçtu.
Bir düğüne katılmak üzere Gaziantep'e giden ünlü türkücü İzzet Yıldızhan adeta şov yaptı. 3,5 saate yakın sahnede kalan Yıldızhan, 7 kez kostüm değiştirerek bir ilke de imza atmış oldu.
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Gecenin finalinde de orkestra ekibine atılan paralar iki davul çantasına sığdırıldı. Sonradan öğrenilen bilgilere göre düğün esnasında 50 bin TL'den fazla paranın havaya atıldığı ortaya çıktı.
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Gecenin sonunda İzzet Yıldızhan göstermiş olduğu performansıyla konuklar tarafından uzun bir süre ayakta alkışlandı. Yıldızhan'ın gösterilen bu yoğun ilgiden oldukça memnun kaldığı öğrenildi.
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Geçtiğimiz günlerde ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, Demet Akalın için söylediği "Demet Akalın kendini hiç masum göstermesin. Kendisi de haindir..." sözleriyle gündeme gelmişti.
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