İzzet Çapa Murat Övüç'ü ifşa etti 'Cahide' paylaşımlarına sessiz kalmadı

Murat Övüç’ün bir performansı sırasında Salkım’a küfür ettiği görüntülerinin ortaya çıkması ise bardağı taşıran son damla oldu. Bu hareket sonrasında mekanlar Murat Övüç’le olan sahne planlarını iptal etmeye başladı. Yaşadıkları karşısında şaşkınlığa uğrayan Övüç, ortamı yumuşatmak ve kendisinin bu konudan çok da yara almadığını göstermek için bu defa Cahide adlı mekanın adını kullandı.