İzzet Altunmeşe'nin oğlu Fırat Altunmeşe paylaşımı olay! FOX TV Mucize Doktor yıldızı

''Ben gençken daha yakışıklıydım, Fırat bana benzemiş sadece Ben'i yok. Babasının oğlu'' yorumuyla oğlunun ve kendisinin fotoğrafını yan yana getiren Altunmeşe'nin espirili paylaşımı binlerce beğeni almasının yanı sıra birçok yorum da aldı.