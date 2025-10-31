İZSU’dan yeni duyuru: İzmir’de su kesintileri uzatıldı

İzmir’de yaz aylarında başlayan planlı su kesintileri, su kaynaklarındaki azalma nedeniyle kasım ortasına kadar devam edecek. İZSU, kesintilerin gece saatlerinde iki grup halinde uygulanacağını duyurdu.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kent genelinde yürütülen planlı su kesintilerinin azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım’a kadar uzatıldığını açıkladı. Kesintiler, merkez ilçelerde her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

İZSU’nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, su kesintileri iki grup halinde sürdürülecek.

-Birinci grup: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde, 31 Ekim–14 Kasım tarihleri arasında çift günlerde yapılacak.

-İkinci grup: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve Gaziemir’in Emrez Mahallesi’nde, 1 Kasım’dan itibaren tek günlerde uygulanacak.

6 Ağustos’ta başlayan planlı su kesintileri, başlangıçta üç günde bir yapılırken, su seviyesindeki düşüş nedeniyle her geceye çıkarılmıştı.