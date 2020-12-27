İznik Gölü günden güne kuruyor! Son hali içler acısı
TÜRKİYE’nin 5. Marmara Bölgesinin ise en büyük gölü olan İznik Gölü'nün son içler acısı... Esnaf günden güne gölün çekilmesini yaşlı gözlerle izliyor. İşte gölün son hali...
Kuraklığın yakasını bırakmadığı İznik gölünün içler acısı hali bir işletmeciyi gözyaşlarına boğdu. Aysel Karaman, “Ben çocuklarıma ne anlatacağım. Bu güzelim göl birkaç yıl içerisinde yok olacak” diyerek gözyaşı döktü. Göldeki çekilme havadan da görüntülendi.
Türkiye’nin 5. Marmara Bölgesinin ise en büyük gölü olan İznik Gölü kuraklık ile mücadele ederken sudaki çekilme 350 metreye kadar ulaştı. İznik’in en büyük iskelesi olan Çakırca İskelesi ise adeta karaya oturdu.
Gözyaşlarına hakim olamadı
İznik Gölü Çakırca kıyısında işletme sahibi Aysel Güleç gözyaşları içinde gölün içler acısı halini anlattı.
Güleç, “Ben sahil kasabasında sahil kenarı işletmecisiyim. Biz bu gölü birkaç sene içinde göremeyeceğiz. Ben her sabah iş yerime geldiğimde ilk önce gelip gölün durumuna bakıyorum.