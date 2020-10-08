İzmit'te 60 yıl önceki televizyonu tamir etti 10 bin liralık teklif geldi
İZMİT'te televizyon tamircisi 60 yıl önceden kalma televizyonu tamir etti. Antika meraklıları da televizyon için hemen harekete geçerek 10 bin lira teklif yaptı.
İzmit’te televizyon tamircisi Şirvan Ak’a, 5 yıl önce, müşteri tarafından tamir edilmesi için 1960 model siyah beyaz görüntü veren televizyon bırakıldı. Parçalarının bulunmasının zorluğu ve maliyetinin yüksek olması nedeniyle Ak, televizyonu tamir etmedi. Tamire bırakan kişinin de bir daha gelmemesi nedeniyle televizyon, 5 yıl boyunca tamirhanenin bir köşesinde kaldı.
2 ay tamir için uğraştı: Koronavirüs salgını süresinde işlerinin azalması ve boş vaktinin artması ile televizyonu tamir etmeye karar verdiği söyleyen Ak, yaklaşık 2 ay uğraşarak tamir etmeyi başardı.
"40-50 sene daha çalışır"
Ak, "Pandemi döneminde de zaten işler azaldığı için çok fazla boş zamanım olmuştu. Bu televizyonu yeniden canlandırdık. Orijinal parçalarını temin ederek, orijinal haliyle yeniden hayata kazandırdık. Şu anda çalışıyor umarım bir 40-50 sene daha çalışır" sözlerini kullandı.
"10 bin lira teklif eden oldu, vermedim"
Antika meraklılarının televizyona ilgi gösterdiğini söyleyen Ak, “Yaklaşık olarak 60 senelik bir televizyon olduğunu tahmin ediyoruz. Tamamen orijinal haliyle yeniledikten sonra satın almak için teklifler geldi. Şu anda satmayı düşünmüyorum ama satmak istersem kafamda bir rakam belirledim. 15 ile 20 bin lira arasında bir ücret istiyorum. Şu ana kadar 10 bin lira teklif eden oldu, vermedim. En az 15 bin liradan satmayı düşünüyorum” diye konuştu.