İzmit'te 60 yıl önceki televizyonu tamir etti 10 bin liralık teklif geldi

"10 bin lira teklif eden oldu, vermedim"

Antika meraklılarının televizyona ilgi gösterdiğini söyleyen Ak, “Yaklaşık olarak 60 senelik bir televizyon olduğunu tahmin ediyoruz. Tamamen orijinal haliyle yeniledikten sonra satın almak için teklifler geldi. Şu anda satmayı düşünmüyorum ama satmak istersem kafamda bir rakam belirledim. 15 ile 20 bin lira arasında bir ücret istiyorum. Şu ana kadar 10 bin lira teklif eden oldu, vermedim. En az 15 bin liradan satmayı düşünüyorum” diye konuştu.