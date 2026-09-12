İzmirliler dikkat, GDZ Elektrik saat verdi! 12 Eylül Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir genelinde enerji altyapısını güçlendirmek ve kış öncesi trafo bakımını sağlamak amacıyla GDZ Elektrik ekipleri sahaya iniyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü kentin birçok ilçesinde şebeke yenileme, ağaç budama ve iletim hattı çalışmaları kapsamında planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan kesintilerin hangi mahalleleri kapsadığı ve elektriklerin saat kaçta verileceği ise vatandaşların ana gündem maddesi haline geldi. Peki, 12 Eylül 2026 Cumartesi İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde elektrik olmayacak? İşte GDZ Elektrik 12 Eylül ilçe ilçe kesinti listesi ve saat detayları…

12 EYLÜL İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER VE SAATLERİ

GDZ Elektrik’in yayımladığı takvime göre 12 Eylül Cumartesi günü kesinti yaşanacak öne çıkan ilçe ve bölgeler şunlardır:

Bayındır: Saat 00:00 - 00:30 ve 04:30 - 05:00 arasında Alankıyı, Alanköy ve Hisarlık mahalleleri.

Çeşme: Saat 09:00 - 17:00 arasında Germiyan Mahallesi ve bağlı sokaklar.

Menderes: Saat 09:00 - 13:00 ve 09:00 - 17:00 saat aralıklarında Çukuraltı Mahallesi.

Ödemiş: Saat 09:00 - 17:00 arasında Çamyayla Mahallesi; saat 09:30 - 15:30 arasında Köfündere Mahallesi.

Seferihisar: Saat 10:00 - 15:30 arasında İhsaniye, Turgut ve Ulamış mahalleleri.

Torbalı: Saat 09:00 - 17:00 arasında Tepeköy ve Yemişlik mahalleleri.

Urla: Saat 10:00 - 15:30 arasında Bademler ve Ovacık; saat 10:00 - 17:00 arasında Altıntaş ve Sıra mahalleleri.

İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

GDZ Elektrik planlı bakım ve yenileme çalışmalarını belirtilen saat dilimleri içerisinde tamamlamayı hedefliyor. Kesintiler, çalışmaların bittiği bölgelerde ilan edilen bitiş saatleri (en geç 17:00 - 17:30) itibarıyla kademeli olarak sona eriyor.

ELEKTRİKLER ERKEN GELEBİLİR Mİ?

Saha ekiplerinin yürüttüğü trafo ve şebeke çalışmaları planlanandan önce tamamlandığı takdirde, duyurulan bitiş saati beklenmeden bölgeye enerji akışı sağlanıyor. Yetkililer, ani voltaj dalgalanmalarına karşı vatandaşların hassas elektronik cihazları fişten çekmeleri yönünde uyarılarda bulunuyor.