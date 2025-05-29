İzmirli arıcı alternatif tedavi ile dünyada haber oldu! Arıların havasını veriyor
İZMİR Karaburun ilçesinde bir arıcının alternatif tıp yöntemi İngiltere'de gündem oldu. Ünlü haber ajansı Reuters arıcı Hüseyin Ceylan'ın uyguladığı bu sıra dışı yöntemi tüm dünyaya servis etti. Haberde arı kovanlarındaki havanın hastalara verildiği ve bunun hastaları iyileştirdiği iddia edildi.
İZMİR Karaburun ilçesinde yaşayan arıcı Hüseyin Ceylan, alternatif tıp yöntemi olarak arıları kullanarak İngiliz haber ajansı Reuters'a haber oldu. İngiltere medyasında ilk sayfalarda yer bulan bu sıra dışı tedavi yöntemi hayli ilgi çekti.
İngiliz haber ajansı Reuters, hazırladığı haberde Ceylan'ın işletmesi mercek altına alındı. Haberde arı kovanlarındaki havanın hastalara verildiği ve bunun hastaları iyileştirdiği belirtildi.
Arıcı Hüseyin Ceylan'ın işletmesinde kalan hastalara günde 3 saat arı kovanı havasının verildiği belirtilirken bunun alerji ve migrene iyi geldiği de öne sürüldü.
Bu yöntemin Almanya ve Rusya gibi ülkelerde de yapıldığı belirtilirken Hüseyin Ceylan, "Ben bu işi 15 yıldır yapıyorum. Bunu tıbba katmak istiyorum" dedi.