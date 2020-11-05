İzmir'in mucize çocukları Ayda, Elif ve İdil'den sevindiren haberler Sağlık Bakanı açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminin 3 yaşındaki mucize çocukları Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgileri paylaştı. Koca, depremin mucize çocuklarını odalarında ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremde yaralanan 36 kişinin tedavisinin devam ettiğini, yoğun bakımdaki 7 hastanın 5'inin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı. Bakan Koca, İzmir depreminde yaralı kurtulan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'in de aralarında bulunduğu deprem yaralılarını hastanede ziyaret etti. Birbirinden çarpıcı fotoğraflar ortaya çıktı. İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları...
- İzmir depremi nedeniyle şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor.
- Bu arada ziyaret ettiğim tedavisi devam eden hastalarımız oldu. Sayın hocalarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Ve hepimizin merak ettiği geç dönemde kurtarılan vatandaşlarımız oldu biliyorsunuz.
-Elif serviste, kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok. Ablaları, ikizler; onlarla da muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştik. (FOTO: Bakan Koca, İkizler Ezel, Elzem ve kardeşleri Elif Perinçek'le)