İzmir'in mucize çocukları Ayda, Elif ve İdil'den sevindiren haberler Sağlık Bakanı açıkladı

- İzmir depremi nedeniyle şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor.