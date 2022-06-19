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İzmir'in iki ilçesinde orman yangını biri söndürüldü diğeri sürüyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'in iki ilçesinde orman yangını biri söndürüldü diğeri sürüyor

İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Karaburun ilçesinde çıkan orman yangına müdahale ise sürüyor.

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İzmir'in Foça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ilıpınar At Çiftliği civarındaki makilik alanda yangın çıktı.Alevlere müdahale için bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter ile 20 arazöz sevk edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Ardından bir yangın haberi de Karaburun ilçesinden geldi. Bozköy Mahallesi mevkisinden dumanların yükseldiğini görenler, durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 17 arazöz, 3 dozer ve 8 orman ekibi yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 7 saattir devam eden yangının sarp ve kayalık bölgede olması ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

Öte yandan havanın kararmasıyla birlikte sona eren havadan müdahalenin, sabah tekrar başlayacağı öğrenildi.

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