İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü! 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı
İZMİR'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kutlandı. Kutlamalar kapsamında 350 metrelik dev Türk bayrağının taşındığı 'Zafer Yürüyüşü' yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan Tunç Soyer, "99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı." dedi.
İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşun yıl dönümü kutlamaları, 99'uncu Yıl Zafer Yürüyüşü ile başladı. Türk Ordusu'nun İzmir'e girerken kullandığı güzergah üzerinde düzenlenen yürüyüşte, Basmane Karakolu önünde toplanan binlerce İzmirli, Gaziler, Anafartalar ve İkiçeşmelik caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Kalabalık, yol boyunca 350 metre uzunluğundaki Türk bayrağını taşıdı. Yürüyüşe katılanlara İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu da çaldığı marşlarla eşlik etti. Animatörler de renkli gösterileriyle yürüyüşe katıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti İzmir milletvekilleri ve il başkanları da yürüyüşte yer aldı. Çevredekilerin cep telefonlarıyla görüntülediği yürüyüşü, turistler de ilgiyle izledi.
Ardından Vali Köşger ve beraberindekiler, Konak Meydanı'ndaki bayrak törenine geçti. Burada Türk süvarisinin İzmir'e girişi canlandırıldı. Süvari komutanı attan inip, Hükümet Konağı binasına giderek Türk bayrağını burada göndere çekti. Tören, Vali Köşger'in Kuran-ı Kerim ve bayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ise süvari komutanına plaket vermesiyle son buldu.
İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi 'İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.' Evet, İzmir bir sembol, bir parola oldu Kurtuluş Destanı için" dedi.