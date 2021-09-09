İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99’uncu yıl dönümü! 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı

İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "99 yıl önce bugün İzmir işgalden kurtulurken ülkemizde, tam bağımsız ve hür bir yaşamın kapısı aralandı. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ile birlikte halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet'imizin temelleri atıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde emperyalizme karşı vücut bulmuş özgürlük mücadelesi tüm dünyaya ilham verdi. Tıpkı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde ifade ettiği gibi 'İzmir, halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu.' Evet, İzmir bir sembol, bir parola oldu Kurtuluş Destanı için" dedi.