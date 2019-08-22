İzmir'in ardından şimdi de yer Balıkesir Edremit! Alevler sahile kadar indi

Çok sayıda hayvan telef oldu

Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti.