İzmir'in ardından şimdi de yer Balıkesir Edremit! Alevler sahile kadar indi
BALIKESİR Edremit'te Akçay ve Dalyan arasında kalan sazlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak yerleşim yerlerini tehdit ediyor.
Alevlerin sahile ve yola kadar geldiği alanda denizden çıkan tatilciler endişeli gözlerle alevleri izlerken Edremit Kara yolu üzerindeki bazı noktalarda da kara yoluna kadar uzanan alevler yüzünden trafik ilerleyemiyor.
Çok sayıda hayvan telef oldu
Göçmen kuşların duraklama noktası olduğu öğrenilen bölgede alevlerin arasında kalan çok sayıda hayvanın telef olduğu belirtiliyor. Alevler sahil şeridi ve yazlıkçıların bulunduğu yerleşim yerine kadar ilerleyince panik olan vatandaşlar alevlere ilk önce kendileri müdahale etti.
Alevler sahile kadar indi
Rüzgarın etkisiyle sahile kadar inen alevler yüzünden denizde olan vatandaşlar denizden çıkıp endişeli gözlerle alevleri izledi. Akçay ve Dalyan arasındaki kara yolunda alevler yüzünden trafik durma noktasına gelirken araçlarından inen vatandaşlar itfaiye ve orman ekiplerine yardıma koştu.
Göçmen kuşların uğrak noktası olarak bilinen sazlık alanda çok sayıda canlı türünün de telef olduğu belirtildi.