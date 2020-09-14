İzmir'den Ordu'ya taşınıyor! Tam 65 metre uzunluğunda
TOKAT'ta vatandaşlar yolda geçen tırların taşıdıklarını görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.
Ordu’nun Akkuş ilçesinde kurulacak olan rüzgar enerji santrali için İzmir'den tıra yüklenen rüzgar türbininin kanatları Tokat’tan geçti. Her biri 65 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığında olan üç kanat parçasını taşıyan tırlar Niksar’da mola verdi.
Burada tırlardan başka bir araca yüklenen dev kanat yola çıktı. Trafiğe kapatılan yolda dev kanatların geçişini, sürücüler dikkatle izledi. Argan yaylasına kurulacak olan 3 adet rüzgar gülünün taşıma işleminin 50 gün sürmesi bekleniyor
Ordu’da lisans alarak üretime başlayacak özel sektör firmaları türbinleri treylerle İzmir’den Tokat’a 3 günde getirildi. Argan Yaylası’na taşınan 4MW’lı türbin kanatlarını yolculuğu ise ekiplere zor anlar yaşattı. Dar ve virajlı yollarda ağaçlar, teller nedeniyle oldukça yavaş ilerleyen araçların bölgeye 3 günde ulaşması planlanıyor.
Nakliye firmasının operasyon müdürü Ömer Çelensu, İzmir’den Tokat’a bin 200 kilometrelik yolu 3 günde geldiklerini ifade etti.