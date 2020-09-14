İzmir'den Ordu'ya taşınıyor! Tam 65 metre uzunluğunda

Ordu’nun Akkuş ilçesinde kurulacak olan rüzgar enerji santrali için İzmir'den tıra yüklenen rüzgar türbininin kanatları Tokat’tan geçti. Her biri 65 metre uzunluğunda ve 18 ton ağırlığında olan üç kanat parçasını taşıyan tırlar Niksar’da mola verdi.