İzmir'deki vahşette yeni detaylar! Ceren Duman'ı gömmeden önce boğazını peçeteyle tıkamışlar

Ceren’in ölümünün ardından gözaltına alınan S.Ö. ifadesinde, 21 Ağustos günü günlük kiraladıkları eve gittiklerini söyleyerek, "Burada uyuşturucu kullandık. Ceren fenalaştı ve ağzından köpükler gelmeye başladı. Daha sonra nefes almadığını fark edince, öldüğünü anladım. Önce korkup, kimseye bir şey söyleyemedim. Ceset evde bir gün boyunca kaldı. Bu arada ne yapacağımı düşündüm. Arkadaşım T.Y.'yi aradım. Birlikte Naldöken Mahallesi'ndeki moloz döküm alanını gidip, gündüz vakti çukur kazdık. Gece de battaniyeye sarıp, götürüp gömdük. Vicdanım el vermedi, kendimi rahat hissedemedim, teslim oldum" dedi.