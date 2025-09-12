BIST 10.372
HABER /  GÜNCEL

İzmir’deki saldırıda 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemede

İzmir'deki saldırıda 9 kişi tutuklama talebiyle mahkemede

İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan E.B., anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'in polis merkezine yönelik saldırıya ilişkin soruşturma devam ediyor. Saldırı 8 Eylül günü Balçova'da gerçekleşti.

Saldırgan E.B.'nin açtığı ateşle 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu.

Olayda polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile bir vatandaş yaralanmıştı. Saldırgan E.B. de çıkan çatışmada yaralı olarak etkisiz hale getirilmişti.

ÇOCUK YAŞTAKİ ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheliden yaşları 18'den küçük olan 16'sı, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmiş, savcılıktaki ifade işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

9 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan E.B. ile annesi, babası ve diğer sekiz şüphelinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları bitti. 

Saldırgan E.B., anne-babası ile birlikte 9 şüpheli tutuklama, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

