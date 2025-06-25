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İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi

İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayıp Foça’ya sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale sürerken, rüzgarın etkisiyle yayılan alevler nedeniyle 20 ev tahliye edildi. Yangında bazı hayvan barınakları zarar görürken, dumandan etkilenen 4 personelden 2’si hastaneye kaldırıldı.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde başlayarak Foça'ya sıçrayan orman yangınına müdahale devam ediyor.

Horozgediği Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri ile 6 dozer sevk edildi.

İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi - Resim: 0

Yangın rüzgarın da etkisiyle Foça ilçesindeki ormanlık alana da sıçradı.

Dumandan etkilenen 4 personelden 2'si ambulansta tedavi edildi, 2 personel ise hastaneye kaldırıldı.

İzmir Valisi Süleyman Elban'dan açıklama

İzmir Valisi Süleyman Elban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Foça’nın Ilıpınar ile Aliağa’nın Bozköy mahalleleri arasındaki Horozgediği Mahallesi’nde orman yangını çıktığını hatırlattı.

İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi - Resim: 1

Yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiğini belirten Elban, "Bu süreçte 7 uçak, 14 helikopter, 24 arazöz, 16 su ikmal aracı ve su tankeri, 6 dozer, 2 iş makinesi, 6 TOMA ile 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma ve itfaiye ekipleriyle 450 personel yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Elban, tüm kurumların desteğiyle yangını kontrol altına almak için yoğun bir gayret içinde olduklarını dile getirerek, yangından etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi - Resim: 2

20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi

Ilıpınar Mahallesi Muhtarı Selçuk Tabaklı da ekiplerin yangına müdahalesinin devam ettiğini ifade etti.

Tabaklı, "Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran yangın nedeniyle bazı hayvan barınakları zarar gördü. Yaklaşık 20 ev güvenlik amacıyla tahliye edildi.​​​​​​​" dedi.

Öte yandan söndürme çalışmaları havanın kararmasıyla karadan sürdürülebiliyor.

İzmir'deki orman yangını nedeniyle 20 ev tahliye edildi - Resim: 3

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