İzmir'deki korkunç yangından acı haber geldi

Bölgeye gelen sağlık ekipleri de, yangında ağır yaralanan anne Ebru Arılık’ya ve 2 yaşındaki kız çocuğuna müdahale etti. Ağır yaralanan anne Arılık, ilk müdahalesinin ardından da Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 yaşındaki kız çocuğunun ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.