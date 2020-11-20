İzmir'deki depremin mucizesi Ayda'dan içleri ısıtan 'iyiyim' pozu
İZMİR'deki depremin simgesi olan Ayda Gezgin; (3) basketbol sahasına çıktı, 'iyiyim' pozu verdi.
Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6'lık depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altından 91 saat sonra kurtarılan 'mucize bebek' Ayda Gezgin ve ağabeyi Atakan Gezgin, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ'un daveti üzerine Bornova Belediyespor Basketbol Takımı'nın antrenmanına katıldı.
Bornova Belediyespor'un çalışmalarını sürdürdüğü Bornova Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılan antrenmana katılan Ayda ve Atakan bir süre basketbolcularla sohbet etti.
'İyiyim' pozu: Bornova Belediyespor formasını giyerek basketbol sahasında tüm takımın gözdesi olan Ayda, baş parmağını kaldırıp 'iyiyim' pozu verdi.
Ayda'nın üzerinde formayla sporcuların aralarından geçtiği anlar da tebessüm ettirdi.