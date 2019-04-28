İzmir’deki cinayet gibi kaza böyle görüntülendi
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, iddiaya göre Bürge Yolbilir (17), yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken kırmızı ışık ihlali yapan hafif ticari aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Korkunç kaza ise böyle görüntülendi.
İZMİR'in Gaziemir ilçesinde aşırı süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki genç kıza çarptı.
Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne seyreden 32 AY 197 plakalı otomobil, süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmayarak devam etti. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen B.Y.'ye (17) çarpan otomobil, talihsiz kızı metrelerce ileriye fırlattı.
Kazanın ardından sürücü kaçarken, olayı gören diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü B.K'yi yaptıkları çalışma sonrası gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.