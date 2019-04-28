İzmir’deki cinayet gibi kaza böyle görüntülendi

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde aşırı süratli bir şekilde kırmızı ışıkta geçen otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 17 yaşındaki genç kıza çarptı.

Karabağlar istikametinden Gaziemir yönüne seyreden 32 AY 197 plakalı otomobil, süratli bir şekilde kırmızı ışıkta durmayarak devam etti. O sırada yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen B.Y.'ye (17) çarpan otomobil, talihsiz kızı metrelerce ileriye fırlattı.

Kazanın ardından sürücü kaçarken, olayı gören diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alındı

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücü B.K'yi yaptıkları çalışma sonrası gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan sürücü, adliyeye sevk edildi.