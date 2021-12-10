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İzmir'de Yunanistan'ın ölümü terk ettiği 92 mülteci kurtarıldı

İzmir'de Yunanistan'ın ölümü terk ettiği 92 mülteci kurtarıldı

İZMİR'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 92 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'de Yunanistan'ın ölümü terk ettiği 92 mülteci kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı, 2 farklı noktada lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunu tespit etti.

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İzmir'de Yunanistan'ın ölümü terk ettiği 92 mülteci kurtarıldı

Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 82 düzensiz göçmeni kurtardı.

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İzmir'de Yunanistan'ın ölümü terk ettiği 92 mülteci kurtarıldı

Dikili ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen fiber tekne içerisindeki 10 düzensiz göçmen ekiplerce kurtarıldı.

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İzmir'de Yunanistan'ın ölümü terk ettiği 92 mülteci kurtarıldı

Kurtarılan 92 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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