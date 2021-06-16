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İzmir'de yol ortasında dehşeti yaşattı! Ayağıyla kafasını ezdi

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de spor salonu işleten H.H.A., haciz için iş yerine gelen Avukat Ege Ogeday Burduroğlu’nu, başına silah dayayıp darbetti. H.H.A. gözaltına alınırken, olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde, Bayraklı ilçesi Manas Bulvarı’nda meydana geldi. Avukat Ege Ogeday Burduroğlu, müvekkilinin alacağıyla ilgili haciz işlemi için spor salonuna gitti. Burduroğlu'nun salonda görüştüğü personel, telefonla işletme sahibi H.H.A'ya haber verdi. Gelen H.H.A., tabancasını çıkarıp Burduroğlu'nun başına dayadı ve ölümle tehdit etti. Burduroğlu'nu yere yatırıp başına tekme atan H.H.A., daha sonra spor salonuna girdi. Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan olayın görüntüleri, büyük tepki çekti. Tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Burduroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, H.H.A. polis tarafından gözaltına alındı.

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