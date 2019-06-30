İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın

İZMİR’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Ekipler, 2 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.

İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın - Sayfa 1

İZMİR’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye çalışıyor.

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İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın - Sayfa 2

Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde çıktı.

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İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın - Sayfa 3

Yazlık sitelerin yanında çıkan yangın giderek büyüdü.

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İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın - Sayfa 4

Bölgeye yangın nedeniyle 3 helikopter ve 10’un üzerinde arazöz sevk edildi.

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