İzmir'de yazlık sitelerin yanında korkutan yangın
İhlas Haber Ajansı
İZMİR’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Ekipler, 2 helikopter ve 6 arazöz ile yangına müdahale ediyor. Bölgeye takviye ekipler de sevk edildi.
İZMİR’in Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde yazlık sitelerin yanında orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye çalışıyor.
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Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde çıktı.
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Yazlık sitelerin yanında çıkan yangın giderek büyüdü.
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Bölgeye yangın nedeniyle 3 helikopter ve 10’un üzerinde arazöz sevk edildi.
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