İzmir'de yatak odasında halının içinde ölü bulunmuştu: Çığlıklarımızı mahalle duyardı
İZMİR'de geçen yıl 7 Aralık'ta, 59 yaşındaki eşi Bülent Soro’nun bıçaklayarak öldürdüğü 58 yaşındaki Yazgül Soro'nun kızları yıllarca yaşadıkları dehşeti anlattı.
Olay, geçen yıl 7 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 Sokak'ta meydana geldi. Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenip evine gitti.
Kapıyı açan Bülent Soro'nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro'yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı buldu.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ekiplerin yaptığı incelemede, Yazgül Soro'nun evin mutfak bölümünde 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, ardından da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Soro'nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi.