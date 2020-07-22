İzmir'de yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe'den haber alınamıyor! Ailesi yardım istedi
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, dün Manisa'ya gittikten sonra ortadan kayboldu. Kızlarından haber alamayan aile yardım istedi...
İzmir'in Menemen ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Eylem Hıdırtepe, 21 Temmuz Salı akşamı gittiği Manisa'da kayboldu. Aile Hıdırtepe'nin eve dönmemesi üzerine emniyete kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinin yaptığı paylaşıma göre en son saat 20:00 sularında Manisa Cumhuriyet mahallesinde görülen Hıdırtepe'nin üzerinde gri bir elbise var.
Eylem Hıdırtepe'nin kardeşi Duygu Hıdırtepe, Menemen'de birlikte yaşadığı babasıyla anlaşamadığını söylemesi üzerine, kardeşini Manisa'da yaşayan annesinin yanına gitmesi için otobüse bindirdiğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Eve vardığında kapıdan eşyalarını bırakıp hemen geleceğini söylemiş ama dönmedi. Manisa'da bir arkadaşı ya da gidebileceği bir yer yok."
"Üzerinde gri bir elbise var, saçları pembe, kızıl ve boyun hizasında. Görenler, 05423103488 - 05362022406 numaralarını arayabilir."