İzmir'de yardım kolilerinden çıkan mektuplar göz yaşartıyor! Görenler duygulandı

Yardımlar Fuar İzmir’de toplanıyor

Gelen tüm yardımlar, artık Gaziemir’deki Fuar İzmir D Holü’nde toplanıyor. Görevliler ve gönüllüler, gelen malzemeleri tek tek tasnifliyor ve talepler doğrultusunda nakliye edilmesini sağlıyor. İzmir içinden ya da ülkenin diğer kentlerinden kişi ya da kuruluşların, kendi imkânlarıyla temin ettikleri yardım malzemeleri de sadece Fuar İzmir D Holü’ne kabul ediliyor.