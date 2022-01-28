İzmir'de vahşet! Yaşlı bakım evinde banyo yaptırdıkları kadını kaynar suyla yakarak öldürdüler!

Olay, 16 Eylül 2018 tarihinde özel bir yaşlı bakım evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fatma Uraz, Nesrin Ö. (56) ve Tuğçe A. (57) tarafından banyo yaptırıldıktan sonra vücudunda kızarıklıklar ve deride soyulma meydana geldi. Çalışanlar Uraz'a merhem sürerken, daha sonra kızarıkları fark eden yakınları Uraz'ı hastaneye götürdü. Uraz, 21 Eylül 2018'de hayatını kaybetti. Bunun üzerine Uraz'ın kızı Zehra Yılmazer, çalışanlardan şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ifadeleri alınan Nesrin Ö. ve Tuğçe A., suçlamaları reddetti. İki çalışan, Uraz'ın yanık sebebiyle değil, nadir görülen pemfigus hastalığı sonucu öldüğünü ve vücutlarındaki izlerin de buna bağlı geliştiğini savundu. Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporda Uraz'ın ölümünün yanık ve gelişen komplikasyonları (sıvı-elektrolit dengesizliği) sonucu olduğu belirtildi. Hazırlanan iddianamede Tuğçe A. asli, Nesrin Ö. ise tali kusurlu bulunurken, iki tutuksuz sanık hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.