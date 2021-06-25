İzmir'de vahşet! Bıçaklayarak öldürdüğü annesini çuvala koyup 3 gün balkonda sakladı

Bunun üzerine durumdan şüphelenen Ahmet D., evin arka kısmında bulunan balkona baktı. Kapalı bir çuvalın yanında kan olduğunu fark eden Ahmet D., çuvalı açtığında E.A.'nın annesi Gülistan Aidorova'yı kanlar içerisinde gördü. Panikleyen Ahmet D., aynı apartmanın 3'üncü katında oturan babasına haber verdi. Oğlunun yanına gelen babası ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülistan Aidorova'nın hayatını kaybettiği belirlendi.