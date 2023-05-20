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İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü

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İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü

İzmir'in Selçuk ilçesinden son gelen haber çok korkunç! İddialara göre, 15 yaşındaki bir çocuk, yine aynı yaştaki arkadaşıyla birlikte babaannesini çapa ile öldürdü.

İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü

Edinilen bilgiye göre, korkunç cinayet, Selçuk ilçesinde yaşandı. İlçede yaşayan 15 yaşındaki E.Ç., iddialara göre arkadaşı M.M.T.T (15) ile birlikte babaannesi Sevim Çetin'in (58) evine gitti. 

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İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü

Aralarında çıkan tartışma sonucu E.Ç., arkadaşının da yardımıyla babaannesine eline geçirdikleri çapa ile vurmaya başladı. 

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İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü

Yaşlı kadın, aldığı darbelerle olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis tarafından yakalanan E.Ç. ve aynı yaştaki arkadaşı M.M.T. isimli iki çocuk, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. 

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İzmir'de vahşet! 15 yaşındaki çocuk arkadaşı ile birlikte babaannesini öldürdü

Olayı haber alan ve sinir krizi geçiren Sevim Çetin'in yakınlarını polis sakinleştirdi. Sevim Çetin'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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