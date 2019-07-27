İzmir'de uzun yıllar hosteslik yaptı! İşini ve şehrini bırakıp çiftçi oldu...
Anadolu Ajansı
İZMİR'de uzun yıllar yer hostesliği yapan Nurcan Kaplan, dedesinden görüp çocukluğundan beri ilgi duyduğu hayvancılık mesleğine geçiş yaparak çiftlik kurdu, çizme giyip, traktör sürmeye başladı. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilen Kaplan, hem çalışanlarına 'hanım ağa'lık yapıyor hem de büyükbaş hayvanlarının yanında koyun, eşek, tavuk ve köpeklerine bakıyor.
İzmir'de uzun yıllar hosteslik yapan 46 yaşındaki Nurcan Kaplan, mesleğini bırakıp büyükbaş hayvan çiftliği kurdu.
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Adnan Menderes Havalimanında özel bir şirkette yer hostesliği yapan Kaplan, yaklaşık 10 yıl bu sektörde çalıştıktan sonra işi bıraktı.
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Kendi çiftliğini kurdu
Bir süre işsiz kalan Kaplan, dedesinden gördüğü ve çok sevdiği hayvancılık işine girmeye karar verdi. Özel bir hayvancılık firmasında 5 yıl çalışan Kaplan, Torbalı ilçesinde kendi çiftliğini kurmak için kolları sıvadı.
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Sektöre kesim işiyle giren Nurcan Kaplan, daha sonra 65 hayvandan sağdığı sütleri ilçedeki mandıralara satmaya başladı.
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