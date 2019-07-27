İzmir'de uzun yıllar hosteslik yaptı! İşini ve şehrini bırakıp çiftçi oldu...

Kendi çiftliğini kurdu

Bir süre işsiz kalan Kaplan, dedesinden gördüğü ve çok sevdiği hayvancılık işine girmeye karar verdi. Özel bir hayvancılık firmasında 5 yıl çalışan Kaplan, Torbalı ilçesinde kendi çiftliğini kurmak için kolları sıvadı.