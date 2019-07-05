İzmir'de umut tacirliğine darbe

Zanlılardan aralarında şebekenin elebaşı olduğu tespit edilen H.A. ile M.K. ve Suriye vatandaşı A.H'nin de olduğu 5'i 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan, geçen ay göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının da gözaltına alınan 8 kişiyle hareket ettikleri belirtildi.