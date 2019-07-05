İzmir'de umut tacirliğine darbe

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de umut tacirliğine darbe

İZMİR'in Konak ilçesinde jandarma ekiplerinin göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i Suriye uyruklu 5'i tutuklandı.

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İZMİR İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenleri deniz yoluyla Avrupa ülkelerine götürmek için pazarlık yaptıkları tespit edilen şebeke üyelerini takibe aldı.

Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Basmane semtinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1'i Suriye uyruklu 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İzmir'de umut tacirliğine darbe - Sayfa 2

Operasyonda düzensiz göçmenlerle irtibat için kullanıldığı değerlendirilen 8 telefon ve sim kartı ve çok sayıda telefon numarası yazılı not defteri ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, Menderes Adliyesine sevk edildi.

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Zanlılardan aralarında şebekenin elebaşı olduğu tespit edilen H.A. ile M.K. ve Suriye vatandaşı A.H'nin de olduğu 5'i 'örgütlü olarak göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan tutuklandı, diğer 3 şüpheli hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

Öte yandan, geçen ay göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla tutuklanan 2 zanlının da gözaltına alınan 8 kişiyle hareket ettikleri belirtildi.

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İzmir'de umut tacirliğine darbe - Sayfa 4

Lüks içinde yaşıyorlar

Düzensiz göçmenleri deniz yoluyla yasa dışı olarak Yunanistan'a kaçırma karşılığında anlaşan şebeke üyelerinin lüks yaşamları ile dikkati çektiği belirtildi.

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