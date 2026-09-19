İzmir'de "tefecilik" operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Otokent bölgesinde galericilik faaliyeti adı altında araç alım-satımı izlenimi oluşturan şüphelilerin yüksek faiz karşılığında borç para verdiğini belirledi.

Teknik ve fiziki takip, saha araştırmaları ve ilgili kurumlarda yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin çok sayıda vatandaşa yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, alacaklarını tahsil etmek amacıyla mağdurları tehdit ettikleri, zorla senet imzalattıkları ve bazı mağdurlara yönelik silahla tehdit suretiyle yağma eylemlerinde bulundukları yönünde delillere ulaşıldı.

Yürütülen çalışmalarda 25'in üzerinde mağdur tespit edilirken 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda şüphelilerden 7'si İzmir'de, 1'i Mersin'de gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde olduğu belirlendi.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ile mağdurlara ait çek ve senetler ele geçirildi. Yaklaşık 2 milyon liraya el konuldu.