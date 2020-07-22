İzmir'de tarihi kalenin içler acısı hali! Sprey boyalarla yapılan saygısızlığa bak
İZMİR'de bulunan Kadifekale'nin surları kimliği belirsiz kişilerin oyuncağı haline döndü. Surların her bölgesinde sprey boya ile yazılmış yazılar görülmeye başladı.
Kent manzarasının en güzel seyredildiği yerlerden biri, Pagos dağı eteklerinde M.Ö. 334 yılında Anadolu'yu Pers egemenliğinden kurtaran Makedonya Kralı Büyük İskender'in isteği ile yapılan Kadifekale'nin taş duvarlarına sprey boyayla yazılan yazılar tarihi surlarda tahribat yarattı.
Yazılan yazıların yanı sıra, yasak olmasına rağmen ateş yakıldığı da gözlemlendi. Surların son halini gören çevre sakinleri ise duruma tepki gösterdi. Yazılar tarihi yapıya zarar verirken, görüntü kirliliğine de neden oldu. Surlara sprey boya ile verilen tahribata kalenin hemen hemen her bölümünde rastlanıyor.
"Bu hale gelmesi bizleri çok üzüyor"
Surlara yazılan yazıların tarihi alanlara yakışmayan görüntüler olduğunu dile getiren vatandaşlardan Nuran Gültekin (35), "Tarihi eserlerimiz çok güzel ama şu hali içimizi acıtıyor. Ateş de yakıyorlar. Ne zaman kimin yaptığını görmüyoruz ama bir geliyoruz ya çizmişler ya yakmışlar ya da etrafı kirletmişler. Bu kadar önemli bir tarihi alanın bu hale gelmesi bizleri çok üzüyor" ifadelerini kullandı.
Mahalle halkından İnci Ciritoğlu (45) ise durumla ilgili şu ifadeleri kullandı.
"İnsan kendi kültürel mirasına sahip çıkmadığı zaman ne ecdadını tanır ne de geleceğe miras bırakır. Sen gidip evinin duvarına yazı yazabiliyor musun? Bu durumu aile fertleri karşı çıkar, yazamazsın. Bu da aynı şey bence.