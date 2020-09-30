İzmir'de sokak ortasında taciz! Dilan'ın çığlıklarına koştular
İZMİR'in Buca ilçesinde yürüyerek evine giden Dilan Tutka (26), kendisini takip eden Umut Çoğalan tarafından önce elle taciz edildi ardından elbiseleri yırtılarak saldırıya uğradı. Karşı koyması üzerine tekme tokat dövülen genç kızı, Çoğalan'ın elinden vatandaşlar kurtardı.
Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Son mide bulandıran haber İzmir Buca'dan geldi.Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalışan Dilan Tutka, mesai bitimi olan saat 17.30'da iş yerinden çıkıp, evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada bir kişi genç kızı takip etmeye başladı. Bu kişi çevrede kimsenin olmadığı anda da Tutka'nın eteğini kaldırarak, tacizde bulundu. Tutka, tepki gösterdi. İkili arasında arbede çıktı. Genç kız tekme tokat dövüldü.
Dilan Tutka'nın çığlıklarını duyan vatandaşlar önce yardıma koştu ardından polisi aradı. Vatandaşlar tarafından saldırganın elinden kurtarılan Tutka, gelen ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adının Umut Çoğalan olduğu belirlenen saldırgan ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Genç kızı takip ettiği anlar güvenlik kameralarınca görüntülenen Çoğalan, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Yaşadığı olayı gözyaşları içinde anlatan Dilan Tutka, "Marketten yoğurt almış eve dönüyordum. Bu sırada telefonla arkadaşımla konuşuyordum. Beyaz tişörtlü birinin arkamda yürüdüğünü fark ettim. Bir süre sonra da takip ettiğini anladım. Telefondaki arkadaşıma da söyledim.