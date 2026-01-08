BIST 11.965
İzmir'de skandal! Öğretmen, öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdı: Soruşturma başlatıldı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir öğretmen, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, 4 Kasım 2025 tarihinde meydana geldi.  Bornova'da bulunan bir mesleki eğitim merkezinde görevli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni D.T., yaşları 16 olan Ş.A., E.K, D.D., A.Y., E.N.K. ve N.K. isimli 6 kız öğrenciyi ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdı. 

Öğretmenin, öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bornova ilçesi Mesleki Eğitim Merkezi'nde 8 Ocak 2025 tarihinde sosyal medya hesaplarında ve basında yer alan iddialara ilişkin Bakanlığımızca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Müdürlüğümüzce konu hassasiyetle takip edilmektedir."

