İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi.

İŞTE KORKU DOLU ANLARIN VİDEOSU