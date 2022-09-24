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İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

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İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

İZMİR'de zabıtalar tarafından seyyar balıkçılık yapılmasına izin verilmediği öğrenilen şahıs, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya çalıştı.

İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

İzmir'in Narlıdere ilçesinde seyyar balıkçılık yapılmasına izin verilmediği öğrenilen şahıs, üzerlerine benzin dökerek iki çocuğu ile kendisini yakmaya çalıştı. Korku dolu anlar yaşanmasına neden olan kişi, Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek sayesinde ikna edildi.

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İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

Narlıdere'nin Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde korku dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi.

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İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

Bunun üzerine R.E., yanında bulunan iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olay yerine geldi.

İŞTE KORKU DOLU ANLARIN VİDEOSU

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İzmir'de seyyar satıcı çocuklarının üzerine benzin döküp yakmak istedi! Korku dolu anlar kamerada

Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da bulunan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.

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