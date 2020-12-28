İzmir'de şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu! Oğlunun tabutuna defalarca sarıldı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine düşen çığın altında kalan Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30), ağır yaralı bir şekilde çığın altından kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.