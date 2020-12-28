İzmir'de şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu! Oğlunun tabutuna defalarca sarıldı
HAKKARİ’nin Şemdinli ilçesinde karla kapla yolu açma çalışması esnasında düşen çığın altında kalarak şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, İzmir’in Torbalı ilçesinde son yolcuğuna uğurlandı.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı olan yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine düşen çığın altında kalan Uzman Çavuş Mehmet Özbent (30), ağır yaralı bir şekilde çığın altından kurtarılarak Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.
Şehit Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in naaşı, dün öğle saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törenin ardından ailesinin ikamet ettiği İzmir’in Torbalı ilçesine gönderildi.
Şehit Mehmet Özbent için Torbalı ilçesi Yunus Emre Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Öğle namazını müteakip gerçekleştirilen törende şehit için helallik alındı, dualar edildi.