İzmir'de şaşırtan evlilik teklifi! Damat diz çöktü yüzük havadan geldi

Evlenme teklifiyle ilgili konuşan Ahmet Özdemir, "Bir anda aklıma geldi. Ne yapabilirim diye düşünüyordum. Sonra Gani Güleç'le konuştuk. Böyle bir evlenme teklifi planladık" dedi. Aynur Özdemir ise, "Ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Ama güzeldi" dedi.