İzmir'de saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza

İZMİR'in Dikili ilçesinde saka kuşu yakalayan 3 kişiye toplam 81 bin 795 lira cezası verildi.

İzmir'de saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza - Sayfa 1

Kaçak kuş avcılığı yapıldığı ihbarını alan İzmir Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca mevkisine operasyon düzenledi.

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İzmir'de saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza - Sayfa 2

Saka kuşu yakaladıkları belirlenen Suriye uyruklu 3 kişinin av malzemelerine el koyan ekipler, kamyonetteki kafeslerde 120 saka kuşu buldu.

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İzmir'de saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza - Sayfa 3

Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından M.K., A.M. ve M.M.'ye, avlanması yasak sakaları yakaladıkları gerekçesiyle her bir kuş için 640 lira ceza uygulandı.

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İzmir'de saka kuşu yakalayanlara 81 bin 795 lira ceza - Sayfa 4

Söz konusu kişilere kapan kurmak, av sezonu olmadan avlanmak suçlarından verilen cezalarla toplam 81 bin 795 lira ceza verildi.

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