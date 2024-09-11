İzmir'de sağanak felaketi! Yol çöktü, araçlar denize sürüklendi
İzmir'in Menderes ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, derenin taşması sonucu yol çöktü, bazı araçlar denize sürüklendi.
Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağış nedeniyle Menderes Çukuraltı Mahallesi'nde bazı evler ile Özdere Mahallesi'nde belediyeye ait kapalı otoparkı su bastı, bir istinat duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılması sonucu park halindeki bazı araçlarda hasar meydana geldi.
Bölgede sel sularının sürüklediği molozlar Özdere Oğan Timinci İlkokulu'nun bahçesinde de hasara neden oldu. Okulda tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi. Ahmetbeyli Mahallesi'nde ise derenin taşması sonucu Maydonoz Koyu'ndaki yolun bir bölümü çöktü. Yolda park halindeki otomobillerden biri ile koyda bağlı olan teknelerden bazıları denize sürüklendi.
Sürüklenen otomobilin sahibi Şadan Özdirik, AA muhabirine aynı durumun geçmiş yıllarda da yaşandığını söyledi.
Bölgede yağışın beklendiğini ancak bu kadar etkili olacağını tahmin etmediklerini ifade eden Özdirik, "Şaşırdık kaldık. Araçların üstünde örtüleri duruyor ama araçlar suyun içerisinde. Gördüğünüz gibi yol çökmüş. Şu anda belediyenin ekipleri geldi. 'Bizim çıkarma imkanımız yok' dedi, yol çökmüş olduğu için. 'Kepçeyle çekip asılamayız' dediler." diye konuştu.