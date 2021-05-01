Müşterilerin her türli ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıkları anlaşılan kumarhane sahiplerinin gelen kişilere yiyecek ve içecek gibi gıda malzemeleri ikram ettiği de belirlendi. Tombala oyarken suçüstü yakalanan 60 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve kumar oynama suçundan 288 bin 300 lira para cezası kesilirken, 3 kişi hakkında adli işlem yapıldığı öğrenildi.