İzmir'de pazarcıdan katliam! Kızını ve eşini öldürdü balkonda sigara içerken yakalandı
İZMİR'de pazarcı katliam yaptıktan sonra kendisini jandarmaya ihbar etti. Eve giren ekipler kan gölüyle karşılaştı. Balkonda sigara içen katil gözaltına alınırken polislere o soruyu sordu.
3 yıl uzman çavuş olarak görev yaptıktan sonra istifa edip, pazarcılığa başlayan Mustafa Kocabıyık, Kınık ilçesindeki evinde bugün saat 10.30 sıralarında jandarmayı arayarak, eşi ile kızını öldürdüğünü söylediği cinayet ihbarını verdi.
Eşi mutfakta kızı yatak odasındaydı: İhbar üzerine, ailenin Poyracık Mahallesi Park Caddesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evine giden jandarma ekipleri, Nergüzel Kocabıyık'ı (50) mutfakta, kızı Melike Kocabıyık'ı (22) da yatak odasında bıçaklanarak, öldürülmüş halde buldu.
Jandarmaya bağırdı: Balkonda sigara içerken bulunan Mustafa Kocabıyık, gözaltına alındı. Kocabıyık'ın kendisini gözaltına alan jandarmaya, bağırarak "Beni neden öldürmüyorsunuz?" diye sordu.
Olay yerindeki incelemelerinin ardından anne-kızın cansız bedenleri, Kınık Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, soruşturma başlattı.