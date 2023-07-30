İzmir'de orman yangını! Yerleşim yerlerini tehdit eden alevlere müdahale başladı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Abone ol

Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla çalışma başlatıldı.