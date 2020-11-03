İzmir'de ölü sayısı kaç oldu? 5. günde deprem bölgesinde son durum
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 102'ye yükseldi. Yaralanan 994 kişiden 147'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken; 5 binada ise halen devam ediyor.
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son bilgileri açıkladı. AFAD, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde can kaybının 102'ye yükseldiğini bildirdi.
Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 44 artçı olmak üzere, toplam 1464 artçı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir." denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 12 depremzede yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'deki depremin ardından tedavisi süren 147 kişiden 12'sinin yoğun bakımda bulunduğunu, 5'inin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.
58 bina için acil yıkım kararı
Açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, acil yıkılması gereken bina sayısının 58 olduğunu söyledi. Kurum, "Az hasarlı 397, orta hasarlı 66 binamız var" dedi.