İzmir'de ölü sayısı kaç oldu? 5. günde deprem bölgesinde son durum

Yapılan son açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 44 artçı olmak üzere, toplam 1464 artçı yaşandığı belirtilerek, "SAKOM'dan alınan bilgilere göre 102 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 847'si taburcu edilmiş olup 147 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12'sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir." denildi.